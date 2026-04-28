У Латвії підприємця оштрафували на понад 10 тисяч євро за спробу порушити санкції ЄС

У Латвії Ризький міський суд призначив одному підприємцю штраф у розмірі 10 140 євро за спробу порушити санкції ЄС проти Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Таке покарання було узгоджено між прокуратурою та обвинуваченим, а суд його затвердив.

Прокурор також уклав угоди про застосування примусових заходів до двох юридичних осіб:

до компанії, в інтересах якої було вчинено спробу порушення санкцій ЄС – вона ліквідована;

до іншої компанії, через недостатній контроль з боку якої обвинувачений вчинив злочин – з неї стягнуто 17 940 євро.

Обвинувачений є членом правління однієї з компаній. Виконуючи замовлення зареєстрованої в Росії фірми, він спробував експортувати до Росії газові реле Бухгольца та контрольні реле, призначені для захисту трансформаторів, загальною вартістю 161 352 євро.

У січні 2023 року обвинувачений звернувся до компанії, що надає послуги митного брокера, з проханням оформити експортну митну процедуру для цих реле.

Компанія прийняла замовлення і, спираючись на отримані від замовника документи, оформила та подала експортну декларацію до митного пункту Ризького вільного порту, не перевіривши, чи підпадають реле під санкції.

Нагадаємо, минулого тижня у Чехії митники прийшли з обшуками до компанії, яку запідозрили в обході санкцій проти Росії.

Повідомляли, що в 2025 році в Німеччині пʼятьом людям оголосили вироки за порушення санкцій проти Росії.

Читайте також на цю тему: Прозорість як засіб від обходу санкцій: яким шляхом пішли ЄС, США та Британія.