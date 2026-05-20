Фон дер Ляєн звинуватила РФ і Білорусь у загрозі дронами країнам Балтії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія та Білорусь "несуть пряму відповідальність" за безпілотники, які стали дедалі частіше залітати у повітряний простір країн Балтії.

Про це вона написала у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Фон дер Ляєн заявила, що публічні погрози Росії країнам Балтії "є абсолютно неприйнятними".

"Нехай у цьому не буде жодних сумнівів. Погроза на адресу однієї держави-члена є погрозою для всього нашого Союзу", – акцентувала вона.

За словами президентки Єврокомісії, Росія та Білорусь несуть пряму відповідальність за безпілотники, які "становлять загрозу життю та безпеці людей на східному фланзі".

"Європа відповість згуртованістю та силою. Ми продовжимо зміцнювати безпеку нашого східного флангу за допомогою потужної колективної оборони та готовності на всіх рівнях", – додала вона.

Зранку 20 травня у деяких районах Литви оголошували повітряну тривогу після того, як у повітряному просторі поблизу кордону зафіксували появу дрона.

Найвищі посадовці країни, включно з президентом, отримали розпорядження спуститися в укриття.

Близько 10:50 повітряну тривогу скасували. Наразі з офіційних повідомлень незрозуміло, чи залетів на територію Литви ймовірний безпілотник, який став причиною оголошення тривоги.

У прикордонних з РФ районах Латвії у ці ж години також оголошували повітряну тривогу – вже другий день поспіль.

А 19 травня румунський винищувач у повітряному просторі Естонії збив "заблукалий" український ударний дрон, через який в частині країни оголосили повітряну тривогу – це перший випадок збиття такого апарата над територією країни.