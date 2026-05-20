В Латвії другий день поспіль попереджають про ризик загрози з повітря

У Краславському, Лудзенському та Резекненському районах Латвії у середу вранці оголошено про можливу загрозу в повітряному просторі.

Про це йдеться в заяві Національних збройних сил Латвії, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили латвійські військові, вони спільно з союзниками по НАТО постійно здійснюють моніторинг повітряного простору, щоб забезпечити можливість негайно реагувати на потенційну загрозу.

"Ми посилили потенціал протиповітряної оборони на східному кордоні, направивши туди додаткові підрозділи", – зазначили у латвійських збройних силах.

У заяві наголошується, що поки триває російська агресія в Україні, можливі повторення випадків, коли іноземний безпілотний літальний апарат влітає в повітряний простір Латвії або наближається до нього.

Згодом в збройних силах Латвії оголосили, що загроза минула.

Нагадаємо, 19 травня у низці районів Латвії також оголошували тривогу через появу дрона у повітряному просторі.

Того ж дня румунський винищувач у повітряному просторі Естонії збив ударний дрон, через який в частині країни оголосили повітряну тривогу – це перший випадок збиття БпЛА над територією країни.

У НАТО схвально оцінили збиття безпілотника, який порушив повітряний простір Естонії 19 травня.