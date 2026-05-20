У частині Литви оголосили повітряну тривогу через появу дрона
У деяких районах Литви оголошено повітряну тривогу після того, як у повітряному просторі поблизу кордону зафіксували появу дрона.
Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Литви, повідомляє "Європейська правда".
За даними литовського оборонного відомства, дрон, ймовірно, рухався з боку Білорусі.
"Розпочалась операція НАТО з патрулювання повітряного простору над Балтійським регіоном", – додали у Міноборони Литви.
Також стало відомо, що вранці 19 травня у низці регіонів Латвії попередили про можливу загрозу у повітряному просторі.
А днем раніше румунський винищувач у повітряному просторі Естонії збив ударний дрон, через який в частині країни оголосили повітряну тривогу – це перший випадок збиття БпЛА над територією країни.
У НАТО схвально оцінили збиття безпілотника, який порушив повітряний простір Естонії 19 травня.