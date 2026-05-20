Кошта об угрозах России странам Балтии: это угроза для всего ЕС

Президент Европейского совета Антониу Кошта осудил провокации и угрозы России в адрес стран Балтии, назвав их угрозой для всего ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Кошта написал в сети X.

Накануне российская Служба внешней разведки заявила о якобы планах Украины запускать дроны по целям в России непосредственно с территории Латвии, добавив к этому угрозы, что РФ "известны координаты центров принятия решений на латвийской территории".

Глава Евросовета подчеркнул, что такие заявления Москвы в отношении стран Балтии являются частью тактики гибридной войны и представляют угрозу для Европейского Союза в целом.

Кошта также добавил, что ЕС будет работать над усилением своей обороноспособности, а также над увеличением давления на РФ.

"Европейский Союз остается сильным и единым. Мы ускорим наши совместные усилия с целью укрепления оборонного потенциала. Мы также усилим давление на Россию, чтобы она прекратила свою безосновательную и неоправданную агрессивную войну против Украины", – написал чиновник.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия и Беларусь "несут прямую ответственность" за беспилотники, которые стали все чаще залетать в воздушное пространство стран Балтии.

Сообщалось, что утром 20 мая в некоторых районах Литвы объявляли воздушную тревогу после того, как в воздушном пространстве вблизи границы зафиксировали появление дрона. Пока непонятно, залетел ли на территорию страны вероятный беспилотник, который стал причиной объявления тревоги.

В приграничных с РФ районах Латвии в эти же часы также объявляли воздушную тревогу – уже второй день подряд.

А 19 мая румынский истребитель в воздушном пространстве Эстонии сбил "заблудившийся" украинский ударный дрон, – это первый случай сбития такого аппарата над территорией страны.