Трамп положительно оценил встречу Си с Путиным
Президент США Дональд Трамп положительно оценил встречу лидеров Китая и России на этой неделе.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", Трамп сказал 20 мая.
У хозяина Овального кабинета спросили, что он думает о встрече Си Цзиньпина и Владимира Путина, которая происходит вскоре после визита президента США в Китай.
"Я считаю, что это хорошо. Я лажу с обоими", – ответил на это глава Белого дома.
Затем Трамп сравнил приемы, которые в Китае устроили ему и Путину.
"Не знаю, была ли церемония (организованная для Путина. – Ред.) столь же впечатляющей, как моя. Я смотрел. Думаю, мы их превзошли", – сказал американский лидер.
Комментируя свою поездку в Китай, Трамп ранее заявлял, что обсудил войну в Украине с президентом Си Цзиньпином, и что оба лидера согласились, что хотят прекращения боевых действий.
