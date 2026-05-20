Трамп положительно оценил встречу Си с Путиным

Новости — Среда, 20 мая 2026, 17:45 — Кристина Бондарева

Президент США Дональд Трамп положительно оценил встречу лидеров Китая и России на этой неделе.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Трамп сказал 20 мая.

У хозяина Овального кабинета спросили, что он думает о встрече Си Цзиньпина и Владимира Путина, которая происходит вскоре после визита президента США в Китай.

"Я считаю, что это хорошо. Я лажу с обоими", – ответил на это глава Белого дома.

Затем Трамп сравнил приемы, которые в Китае устроили ему и Путину.

"Не знаю, была ли церемония (организованная для Путина. – Ред.) столь же впечатляющей, как моя. Я смотрел. Думаю, мы их превзошли", – сказал американский лидер.

Комментируя свою поездку в Китай, Трамп ранее заявлял, что обсудил войну в Украине с президентом Си Цзиньпином, и что оба лидера согласились, что хотят прекращения боевых действий.

Канцлер Германии Фридрих Мерц надеется, что лидер Китая Си Цзиньпин призовет кремлевского правителя Владимира Путина прекратить войну против Украины.

