Чехия не допустит введения новых санкций ЕС против Израиля – МИД

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка заявил, что его страна не допустит введения любых новых торговых санкций Европейского Союза против Израиля, даже если придется самостоятельно их заблокировать.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром, цитирует CTK, пишет "Европейская правда".

По словам Мацинки, Чехия не допустит приостановления действия Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, а Саар, в свою очередь, заявил, что правительства некоторых европейских стран вредят отношениям ЕС с Израилем, тогда как Чехия, наоборот, является настоящим другом.

Недавно Европейский Союз договорился о введении новых санкций против еврейских поселенцев на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Это предложение обсуждалось уже некоторое время, и все 27 государств-членов ЕС должны были его единогласно одобрить.

Чешский министр назвал нынешнее предложение ЕС по санкционному пакету "компромиссным", в частности из-за отсутствия ограничений против израильских политиков. Он также подчеркнул, что Чехия считает любые попытки замораживания соглашения об ассоциации ЕС с Израилем неприемлемыми.

"Наша позиция по этому поводу будет четким "нет", – сказал он.

В ноябре 2023 года бывшему премьер-министру Чехии Петру Фиале Нигерия отказала в визите из-за поддержки действий Израиля.

