Чехія проти призупинення дії Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем

Прем’єр-міністр Чехії Петер Фіала вважає, що Європейський Союз не повинен розривати угоду про асоціацію з Ізраїлем.

Його слова цитує Radio Prague International, пише "Європейська правда".

За його словами, дебати щодо Близького Сходу на засіданні у четвер, 26 червня, у Брюсселі були дуже складними, оскільки окремі європейські країни мали різні погляди на деякі питання.

"Чехія є однією з країн, які вважають, що ми не повинні розривати угоду про асоціацію і вживати заходів, які в кінцевому підсумку призведуть до втрати можливості діалогу", – заявив він.

На думку чеського прем’єра, це "найбільш раціональна позиція".

Зазначимо, таку ж позицію поділяє канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який кілька днів тому заявив, що перегляд або навіть розірвання цієї угоди не стоїть на порядку денному федерального уряду його країни.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що внутрішній аналіз виконання торговельної угоди між Європейським Союзом та Ізраїлем, проведений Європейською службою зовнішніх дій (EEAS), виявив ознаки порушення Ізраїлем зобов’язань у сфері прав людини, які закріплені в статті 2 Угоди про асоціацію.

Повна зупинка Угоди про асоціацію або припинення політичних зв’язків потребує одностайності всіх 27 держав-членів ЄС. У випадку ж часткового призупинення, наприклад, у сферах торгівлі чи енергетики, достатньо кваліфікованої більшості.

Попри малоймовірність повного призупинення торговельних зв’язків, більшість дипломатів вважають, що держави-члени доручать високій представниці ЄС Каї Каллас підготувати політичні варіанти реагування вже до середини липня.

Писали, що Італія виступає проти призупинення дії Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем.