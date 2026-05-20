Мадьяр объяснил условие Венгрии для открытия первого кластера с Украиной

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что предоставление венгерскому меньшинству в Украине прав, которыми обладают меньшинства в других странах Евросоюза, является необходимым условием для получения согласия Будапешта на открытие первого кластера в рамках переговоров о вступлении в ЕС с Киевом.

Об этом Мадьяр сказал во время визита в Польшу на совместной пресс-конференции с главой польского правительства Дональдом Туском, сообщает "Европейская правда".

Мадьяр отметил, что поднял перед премьер-министром Польши вопрос о положении венгерского меньшинства в Украине, а также отметил, что формирование правительства "Тисы" является поводом для открытия нового этапа в отношениях между Украиной и Венгрией.

"Мы направили сообщение украинской стороне, а также сообщили, что начались консультации на техническом уровне по языковым, культурным и другим правам венгерского меньшинства, проживающего в Закарпатье, чтобы они получили то, на что имеют право все меньшинства в Европейском Союзе", – сказал Мадьяр.

Он выразил надежду, что эта серия переговоров пройдет быстро и успешно.

"Конечно, я также сказал премьер-министру то, что говорил в Брюсселе, что для нас это condicio sine qua non (основное, необходимое условие. – Ред.) для того, чтобы мы дали согласие на открытие первого кластера в процессе вступления Украины в ЕС, поскольку он касается именно верховенства права и демократии", – заявил глава правительства Венгрии.

"Я считаю, что это также будет сильным сигналом со стороны Украины, что до открытия этого раздела она способна решить ситуацию с венгерским меньшинством для своих собственных граждан", – добавил он.

Напомним, 20 мая глава МИД Венгрии Анита Орбан, глава МИД Украины Андрей Сибига и вице-премьер Тарас Качка открыли консультации экспертного уровня между Киевом и Будапештом по правам нацменьшинств.

Анита Орбан ожидает, что венгерско-украинские консультации на уровне экспертов по правам венгерского меньшинства могут стать началом "нового процесса".

Читайте также: Права венгров Закарпатья: что уже сделала Украина и чего ждет от Венгрии.