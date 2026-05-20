Вучич рассказал о разговоре с Зеленским и подтвердил визит украинской делегации

Президент Сербии Александар Вучич сообщил о своем телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским; лидеры обсудили визит правительственной делегации Украины и евроинтеграцию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Вучич сообщил на своей странице в Facebook.

Президент Сербии назвал разговор с Зеленским "открытым и конструктивным".

По его словам, лидеры обсудили двусторонние отношения между странами, европейский путь Сербии и Украины, а также возможности дальнейшего углубления экономического сотрудничества. Кроме того, речь шла о переговорах по заключению соглашения о свободной торговле между странами.

В этом контексте Зеленский и Вучич обсудили визит вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки в Сербию, который должен состояться 21 мая.

Сербский президент назвал эту поездку важным шагом в дальнейшем укреплении сотрудничества между Белградом и Киевом.

Также, по словам Вучича, они обсудили важность диалога и взаимопонимания и согласились, что мир и сохранение человеческой жизни являются приоритетными ценностями.

Ранее СМИ сообщали, что визита президента Украины в Сербию на этой неделе не будет, однако в Белград должен отправиться вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

Перед этим сербский телеканал N1 со ссылкой на источники в Белграде сообщал, что в конце этой недели в Сербии ожидают визита украинской делегации, которую может возглавить лично президент Владимир Зеленский.

Отношения Киева и Белграда сложны из-за традиционно лояльной к Москве позиции Сербии.

С начала войны в Украине президент Сербии посетил Украину один раз – 11 июня 2025 года в Одессе, где проходил саммит "Украина – Юго-Восточная Европа". Тогда Вучич стал единственным участником мероприятия, который не подписал декларацию об осуждении российской войны против Украины.