ЗМІ: українську делегацію до Сербії очолить не Зеленський, а віцепрем’єр з євроінтеграції

Візиту президента України до Сербії цього тижня не буде, проте до Белграда має вирушити віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на власні джерела повідомляє ZN.UA.

За даними джерел, візиту Зеленського до Сербії – принаймні на цьому тижні – не буде. Натомість заплановано візит віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки.

Перед цим сербський телеканал N1 з посиланням на джерела у Белграді повідомляв, що наприкінці цього тижня у Сербії очікують на візит української делегації, яку може очолити особисто президент Володимир Зеленський.

Відносини Києва й Белграда є непростими через традиційно прихильну до Москви позицію Сербії.

З початку війни в Україні президент Сербії відвідав Україну один раз – 11 червня 2025 року в Одесі, де проходив саміт "Україна – Південно-Східна Європа".

Зеленський тоді говорив, що візит Вучича до України є важливим, оскільки сербський президент побачив війну на власні очі.

Вучич тоді не підписав декларацію з осудом війни Росії проти України, зазначивши, що таким чином "не зрадив Росію".