В Великобритании объявили дату выборов, которые откроют путь в парламент сопернику Стармера

Выборы в парламент Великобритании в округе Мейкерфилд, на которых будет баллотироваться потенциальный кандидат на пост лидера Лейбористской партии Энди Бернем, состоятся 18 июня.

Мэр Большого Манчестера Энди Бернем считается ключевым соперником премьер-министра Кира Стармера в борьбе за пост лидера лейбористов.

Прежде чем бросить вызов лидерству Стармера, Бернему необходимо выиграть выборы в парламент.

Во вторник, 19 мая, Лейбористская партия официально выдвинула мэра Большого Манчестера Энди Бернема кандидатом на июньские довыборы в парламент в округе Мейкерфилд на северо-западе Англии.

В случае победы и возвращения в парламент Бернем имеет шансы стать новым премьер-министром Великобритании.

Последний опрос, проведенный среди членов Лейбористской партии Великобритании, показал, что главным претендентом на пост нового лидера Лейбористской партии является именно Бернем.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер столкнулся с внутрипартийным давлением на фоне поражения лейбористов на местных выборах в начале мая.

