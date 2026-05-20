Трамп: возможно, нам придется нанести более сильный удар по Ирану

Президент США Дональд Трамп предположил, что Соединенным Штатам придется прибегнуть к более сильным ударам по Ирану, если сторонам не удастся достичь мирного соглашения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил на церемонии вручения дипломов в Академии береговой охраны США, передает Reuters.

В то же время Трамп допустил, что усиление американских ударов по Ирану может и не произойти.

"Посмотрим, что будет. Мы нанесли им очень сильный удар. Возможно, нам придется ударить еще сильнее – а может, и нет", – сказал американский президент.

Он повторил, что главной целью США является недопущение разработки Тегераном ядерного оружия.

Трамп заявил, что военная мощь Ирана в значительной степени "исчезла", поэтому главный вопрос заключается в том, пойдет ли он на заключение мирного соглашения.

"Все исчезло. Их флот исчез. Их военно-воздушные силы исчезли. Почти все. Единственный вопрос: пойдем ли мы и доведем дело до конца? Подпишут ли они документ? Посмотрим, что будет", – сказал Трамп.

Ранее в среду президент США заявил, что переговоры с Ираном находятся на завершающей стадии, одновременно предупредив Тегеран о возобновлении атак.

Сообщалось, что Трамп в понедельник вечером провел совещание по Ирану, в ходе которого ему представили возможные варианты военных действий.

Совещание состоялось через несколько часов после того, как американский президент объявил о приостановке атак, которые, по его словам, планировалось провести во вторник.

Ранее сообщалось, что Белый дом недоволен последним обновленным предложением Ирана относительно содержания соглашения о прекращении войны.