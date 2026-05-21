Специальный посланник США: процветание Гренландии зависит от Трампа

Специальный посланник США в Гренландии Джефф Лендри считает, что процветание страны "зависит" от американского президента Дональда Трампа.

Об этом он заявил в интервью DR, пишет "Европейская правда".

У Лэндри спросили, была ли успешной миссия по "налаживанию новых дружеских отношений" во время визита в Гренландию.

"Друзей никогда не бывает много, правда? Поэтому миссия по налаживанию дружеских отношений никогда не заканчивается. Я встретился и пообщался с очень широким кругом людей, что, на мой взгляд, было самой продуктивной частью. И, кажется, есть общая тема, а именно то, что они хотят больше связей с США", – ответил он.

Спецпосланник Трампа заявил, что сообщит американскому президенту, что с тех пор, как он начал "говорить о Гренландии еще в 2016 году, он фактически поставил Гренландию на карту".

"Я скажу ему, что процветание Гренландии зависит от него – от решений, которые он принимает. Вот какое влияние он теперь имеет, признав, что это стратегически важно – а это действительно так – для США и Западного полушария", – считает Лендри.

Лэндри прибыл в Нуук в воскресенье, 17 мая, и на следующий день встретился с премьер-министром Йенсом-Фредериком Нильсеном и министром иностранных дел Муте Эгеде.

После встречи правительство Гренландии заявило, что в переговорах с Соединенными Штатами о будущем острова достигнут определенный прогресс, но настаивало, что остров не продается.