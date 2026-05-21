Польща вкотре продовжила обмеження на подання заяв про захист на кордоні з Білоруссю

У Польщі набуло чинності 60-денне продовження тимчасового обмеження права на подання заяв про надання міжнародного захисту на польсько-білоруському кордоні.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Польський уряд стверджує, що підстави для введення обмеження не втратили актуальності: міграція й досі використовується як інструмент, що становить загрозу національній безпеці.

Обмеження, яке набуло чинності 27 березня 2025 року, може бути продовжено за згодою Сейму, й це вже відбувалося шість разів.

З моменту його введення до 21 квітня 2026 року Польща не прийняла заяви про надання захисту від 475 іноземців, тоді як 127 осіб із "вразливих груп" змогли подати заяви.

Обмеження не поширюється, зокрема, на неповнолітніх без супроводу, вагітних жінок та осіб, які потребують особливого ставлення через вік або стан здоров’я. Прикордонна служба також може прийняти заяву, якщо визначить, що відповідній особі загрожує серйозна небезпека в країні, з якої вона прибула до Польщі.

Нагадаємо, раніше Польща спорудила 5-метровий паркан із засобами спостереження на кордоні з Білоруссю, щоб ефективніше зупиняти нелегальних мігрантів. Будівництво почали невдовзі після виникнення цього маршруту, якому сприяла білоруська влада, влітку 2021 року.

Також писали, що на польсько-білоруському кордоні розпочалося будівництво спеціального бар'єра, мета якого – зміцнити паркан, який вже побудований.

У квітні міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив про повний контроль над ситуацією на кордоні з Білоруссю.