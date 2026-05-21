Польша снова продлила ограничения на подачу заявлений о защите на границе с Беларусью

В Польше вступило в силу 60-дневное продление временного ограничения права на подачу заявлений о предоставлении международной защиты на польско-белорусской границе.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Польское правительство утверждает, что основания для введения ограничения не потеряли актуальности: миграция до сих пор используется как инструмент, представляющий угрозу национальной безопасности.

Ограничение, которое вступило в силу 27 марта 2025 года, может быть продлено с согласия Сейма, и это уже происходило шесть раз.

С момента его введения до 21 апреля 2026 года Польша не приняла заявления о предоставлении защиты от 475 иностранцев, тогда как 127 человек из "уязвимых групп" смогли подать заявления.

Ограничение не распространяется, в частности, на несовершеннолетних без сопровождения, беременных женщин и лиц, нуждающихся в особом отношении из-за возраста или состояния здоровья. Пограничная служба также может принять заявление, если определит, что соответствующему лицу угрожает серьезная опасность в стране, из которой оно прибыло в Польшу.

Напомним, ранее Польша построила 5-метровый забор со средствами наблюдения на границе с Беларусью, чтобы эффективнее останавливать нелегальных мигрантов. Строительство начали вскоре после возникновения этого маршрута, чему содействовали белорусские власти, летом 2021 года.

Также писали, что на польско-белорусской границе началось строительство специального барьера, цель которого – укрепить уже построенный забор.

В апреле министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о полном контроле над ситуацией на границе с Беларусью.