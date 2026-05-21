Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский вызвал временного поверенного Израиля в Варшаве из-за "неприемлемого поведения представителя израильского правительства".

Об этом он написал в социальной сети X, передает "Европейская правда".

В четверг, 21 мая, Сикорский выразил официальную позицию, согласно которой Польша решительно осуждает обращение израильских властей с активистами гуманитарной флотилии Global Sumud, которая была задержана израильской армией. Среди активистов есть граждане Польши.

Как свидетельствуют видео задержания, израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир издевался над задержанными активистами, которые намеревались доставить гуманитарную помощь в сектор Газы.

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



"Я отдал распоряжение немедленно вызвать временного поверенного Израиля в Варшаве, чтобы выразить наше возмущение и потребовать извинений за крайне неприемлемое поведение представителя израильского правительства", – заявил Сикорский.

Он подчеркнул, что Польша требует немедленного освобождения поляков и соблюдения в отношении них международных стандартов.

"То, что Министерство иностранных дел не рекомендовало польским гражданам путешествовать в Израиль и Палестину, не означает, что мы согласны с нарушениями их прав и достоинства", – добавил глава польского МИД.

Недавно Италия заявила, что Израиль захватил судно с гуманитарной помощью, направлявшееся в сектор Газы, на котором находились итальянские работники.

Позже министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес осудил "незаконное задержание" и "похищение" испанского активиста, которого арестовали израильские силы во время остановки флотилии с гуманитарной помощью для Газы в международных водах.