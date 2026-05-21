В Германии нашли первую погибшую туристку под завалами дома, где произошел взрыв

В немецком городе Гёрлиц спасатели нашли первую погибшую под завалами трех этажей жилого дома, где в понедельник произошел взрыв.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

В Гёрлице на третьи сутки операции на месте взрыва в жилом доме спасатели с помощью служебных собак установили местонахождение человека под завалами. Там оказалась одна из двух румынских туристок, которые были в доме на момент взрыва.

Продолжается локализованный поиск еще в двух местах, на которые указали служебные собаки – вероятно, там находятся последние двое пропавших.

Как сообщалось, среди пропавших – гражданки Румынии 25 и 26 лет, они прибыли в город как туристы и со времени взрыва не выходят на связь. Муж одной из них, тоже гражданин Румынии, на момент несчастья был в супермаркете, поэтому остался невредимым. Еще один пропавший – 48-летний гражданин Болгарии, который прибыл в Гёрлиц по рабочим делам.

Сначала сообщали о пяти пропавших, но оказалось, что двое гостей одной из разрушенных квартир в то время еще не заехали туда.

Взрыв произошел после 17 часов в понедельник 18 мая. От взрыва, причиной которого, вероятно, стал газ, обвалились несколько этажей здания конца XIX – начала XX века вблизи железнодорожного вокзала Гёрлица.

В октябре 2025 года взрыв газа уничтожил несколько квартир 9-этажного дома в столице Румынии Бухаресте, тогда погибли три человека.