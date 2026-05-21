Укр Рус Eng

Кос привітала ухвалення у Сербії змін до виборчого законодавства

Новини — Четвер, 21 травня 2026, 13:37 — Марія Ємець

Єврокомісарка з розширення Марта Кос привітала ухвалення Сербією низки змін до виборчого законодавства згідно з рекомендаціями Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ).

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X. 

Кос привітала новини про ухвалення у Сербії чотирьох законів зі змінами до виборчого законодавства згідно з рекомендаціями БДІПЛ. 

Як зазначає РТС, йдеться про поправки до закону про вибори президента, депутатів парламенту, про місцеві вибори, а також до закону про Конституційний суд. 

"Це перший важливий крок до забезпечення вільних і чесних виборів. Ми продовжуємо тісну співпрацю із сербською владою з огляду на ухвалення двох важливих законів щодо протидії корупції та фінансування політичної діяльності", – зазначила єврокомісарка. 

Нагадаємо, Єврокомісія очікує від Сербії виконання рекомендацій з висновку Венеційської комісії щодо змін у судовій системі й прокуратурі перед подальшими виплатами європейських коштів. 

Читайте також: Три проблеми президента Сербії: чому Александар Вучич може втратити владу вже в 2026 році

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Сербія Марта Кос
Реклама: