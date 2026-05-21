Кос привітала ухвалення у Сербії змін до виборчого законодавства

Єврокомісарка з розширення Марта Кос привітала ухвалення Сербією низки змін до виборчого законодавства згідно з рекомендаціями Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ).

Як повідомляє "Європейська правда",

Кос привітала новини про ухвалення у Сербії чотирьох законів зі змінами до виборчого законодавства згідно з рекомендаціями БДІПЛ.

I welcome the adoption of four electoral laws by Serbia following Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) recommendations.



This is a first important step to support free and fair elections.



We continue to work closely with Serbian authorities in view of the… – Marta Kos (@MartaKosEU) May 21, 2026

Як зазначає РТС, йдеться про поправки до закону про вибори президента, депутатів парламенту, про місцеві вибори, а також до закону про Конституційний суд.

"Це перший важливий крок до забезпечення вільних і чесних виборів. Ми продовжуємо тісну співпрацю із сербською владою з огляду на ухвалення двох важливих законів щодо протидії корупції та фінансування політичної діяльності", – зазначила єврокомісарка.

Нагадаємо, Єврокомісія очікує від Сербії виконання рекомендацій з висновку Венеційської комісії щодо змін у судовій системі й прокуратурі перед подальшими виплатами європейських коштів.

