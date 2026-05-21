Кос приветствовала принятие в Сербии изменений в избирательное законодательство

Новости — Четверг, 21 мая 2026, 13:37 — Мария Емец

Еврокомиссар по расширению Марта Кос приветствовала принятие Сербией ряда изменений в избирательное законодательство в соответствии с рекомендациями Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем X.

Кос приветствовала новости о принятии в Сербии четырех законов с изменениями в избирательное законодательство в соответствии с рекомендациями БДИПЧ.

Как отмечает РТС, речь идет о поправках в закон о выборах президента, депутатов парламента, о местных выборах, а также в закон о Конституционном суде.

"Это первый важный шаг к обеспечению свободных и честных выборов.

Мы продолжаем тесное сотрудничество с сербскими властями, учитывая принятие двух важных законов по противодействию коррупции и финансированию политической деятельности", – отметила еврокомиссар.

Напомним, Еврокомиссия ожидает от Сербии выполнения рекомендаций из заключения Венецианской комиссии по изменениям в судебной системе и прокуратуре перед дальнейшими выплатами европейских средств.

