У Генштабі Чехії виступили за членство України в НАТО

Начальник Генерального штабу Чехії Карел Ржекха заявив, що майбутнє членство України в НАТО є "логічним кроком".

Як пише "Європейська правда", про це посадовець заявив в інтерв’ю Politico в кулуарах форуму GLOBSEC у Празі.

Ржехка визнав, що приєднання України до Альянсу вимагає політичного консенсусу серед держав-членів, та закликав блок рухатися до цієї цілі.

"Я не кажу, що це легко. Зрештою, це питання політичного консенсусу, але я думаю, що це той напрямок, у якому ми повинні рухатися", – заявив він.

Головним аргументом на користь членства України в НАТО є її роль як донора безпеки, зауважив посадовець.

Питання про вступ Києва до блоку було практично знято з порядку денного після повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Минулого місяця генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що питання вступу України до Альянсу зараз не стоїть на порядку денному, зокрема тому, що його гальмують чотири держави – Німеччина, Словаччина, Угорщина та США.

Як писала "Європейська правда", згідно з опитуваннями, більшість українців підтримують вступ до НАТО, але не повністю довіряють Альянсу.