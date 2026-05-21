В Генштабе Чехии выступили за членство Украины в НАТО

Начальник Генерального штаба Чехии Карел Ржехка заявил, что будущее членство Украины в НАТО является "логичным шагом".

Как пишет "Европейская правда", об этом чиновник заявил в интервью Politico в кулуарах форума GLOBSEC в Праге.

Ржехка признал, что присоединение Украины к Альянсу требует политического консенсуса среди государств-членов, и призвал блок двигаться к этой цели.

"Я не говорю, что это легко. В конце концов, это вопрос политического консенсуса, но я думаю, что это то направление, в котором мы должны двигаться", – заявил он.

Главным аргументом в пользу членства Украины в НАТО является ее роль как донора безопасности, отметил чиновник.

Вопрос о вступлении Киева в блок был практически снят с повестки дня после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

В прошлом месяце генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос о вступлении Украины в Альянс сейчас не стоит на повестке дня, в частности потому, что его тормозят четыре государства – Германия, Словакия, Венгрия и США.

Как писала "Европейская правда", согласно опросам, большинство украинцев поддерживают вступление в НАТО, но не полностью доверяют Альянсу.