У ЄС відреагували на лист Мерца про "асоційоване членство" України

У Європейській комісії прокоментували лист німецького канцлера Фрідріха Мерца, який нібито виступив з пропозицією надати Україні новий статус "асоційованого члена" ЄС до набуття повноправного членства.

Про це речник Європейської комісії сказав у коментарі кореспондентці "Європейської правди".

Речник Єврокомісії заявив, що ЄС "дійсно отримав лист від канцлера Мерца".

"Ми вітаємо те, що ця дискусія відбувається між державами-членами. І ми закликаємо продовжувати цю дискусію на рівні Європейської ради", – зазначив він.

На думку речника, це свідчить про те, що держави-члени "також рішуче налаштовані якнайшвидше втілити розширення в життя".

"Стає дедалі очевиднішим, що розширення є геостратегічною інвестицією в наше процвітання, мир та безпеку. А вступ України до Європейського Союзу також фундаментально пов’язаний із безпекою нашого Союзу", – вважає він.

Речник наголосив на важливості того, аби довели до кінця процес розширення ЄС "з усіма країнами-кандидатами, які вже багато років працюють над вступом".

"Будь-які інноваційні рішення також мають ґрунтуватися на принципі заслуг. Дивлячись у майбутнє, ми маємо переконатися, що наш підхід до розширення відповідає поставленим цілям", – додав він.

ЗМІ писали, що Мерц виступив з ідеєю "асоційованого членства" у ЄС для України як тимчасового статусу, який частково "закриє" запит Києва на якнайшвидший вступ. Своє бачення він виклав у листі до інших європейських лідерів.

Нагадаємо, це не перша ідея "часткового вступу" для України для забезпечення компромісу між прагненням Києва до швидкого вступу та бажанням країн ЄС не відступати від повноцінної процедури і не йти на винятки, які у майбутньому можуть призвести до проблем.

Зокрема, про обговорення щодо "вступу авансом" для України неофіційно повідомляли у лютому 2026 року.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово акцентував, що Україна не зацікавлена в неповному членстві в ЄС.