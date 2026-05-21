В ЕС отреагировали на письмо Мерца об "ассоциированном членстве" Украины
В Европейской комиссии прокомментировали письмо канцлера Германии Фридриха Мерца, который якобы выступил с предложением предоставить Украине новый статус "ассоциированного члена" ЕС до получения полноправного членства.
Об этом пресс-секретарь Европейской комиссии сообщил в комментарии корреспонденту "Европейской правды".
Представитель Еврокомиссии заявил, что ЕС "действительно получил письмо от канцлера Мерца".
"Мы приветствуем то, что эта дискуссия проходит между государствами-членами. И мы призываем продолжать эту дискуссию на уровне Европейского совета", – отметил он.
По мнению пресс-секретаря, это свидетельствует о том, что государства-члены "также решительно настроены как можно скорее воплотить расширение в жизнь".
"Становится все более очевидным, что расширение является геостратегической инвестицией в наше процветание, мир и безопасность. А вступление Украины в Европейский Союз также фундаментально связано с безопасностью нашего Союза", – считает он.
Пресс-секретарь подчеркнул важность того, чтобы довести до конца процесс расширения ЕС "со всеми странами-кандидатами, которые уже много лет работают над вступлением".
"Любые инновационные решения также должны основываться на принципе заслуг. Глядя в будущее, мы должны убедиться, что наш подход к расширению соответствует поставленным целям", – добавил он.
СМИ писали, что Мерц выступил с идеей "ассоциированного членства" в ЕС для Украины как временного статуса, который частично "закроет" запрос Киева на скорейшее вступление. Свое видение он изложил в письме к другим европейским лидерам.
Напомним, это не первая идея "частичного вступления" для Украины с целью обеспечения компромисса между стремлением Киева к быстрому вступлению и желанием стран ЕС не отступать от полноценной процедуры и не идти на исключения, которые в будущем могут привести к проблемам.
В частности, об обсуждении "вступления авансом" для Украины неофициально сообщали в феврале 2026 года.
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Украина не заинтересована в неполном членстве в ЕС.