СМИ: ЕС хочет ввести исключение из 20-го пакета санкций для китайской компании

Европейский Союз предложит временно отменить ограничения в отношении китайского поставщика полупроводников, включенного в 20-й пакет санкций против России, из-за хаоса в цепочках поставок в автомобильной промышленности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Bloomberg.

По словам анонимных источников, Европейская комиссия предложит ввести исключение из санкций уже на этой неделе. Внедрение такого шага потребует одобрения 27 государств-членов блока.

В Еврокомиссии пока не ответили на запрос о комментарии.

Китайская компания-поставщик полупроводников была включена в 20-й пакет санкций ЕС, одобренный в прошлом месяце. В него входят иностранные компании, обвиняемые в поставках России товаров двойного назначения.

Европейские автопроизводители требовали от ЕС отложить ограничения против этой компании, заявив, что у них не было времени диверсифицировать свои цепочки поставок. По словам источников, эти меры приведут к исчерпанию запасов полупроводников в течение нескольких недель.

Автомобильная промышленность ЕС столкнулась с серьезными проблемами с поставками в конце прошлого года после конфликта правительства Нидерландов с китайским производителем чипов Nexperia.

Сообщалось, что на этой неделе послы стран Европейского Союза должны обсудить "мини-пакет" санкций против России, направленный против около десяти человек, которых ранее защищало правительство бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а также против нескольких российских судов.

Как писала "Европейская правда", во время заседания Европейского совета 18–19 июня в Брюсселе лидеры государств Европейского союза обсудят, в частности, перспективы вступления Украины в ЕС, новый, 21-й пакет санкций ЕС против России и переговоры о мире в Украине.