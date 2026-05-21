Працівники посольства Данії в Україні одягли вишиванки з нагоди свята

Працівники посольства Данії в Україні до Дня вишиванки одягнулися у вишиті сорочки та станцювали гопака.

Як пише "Європейська правда", відеозапис опублікували на сторінці посольства в Facebook.

На відео видно, як співробітники дипмісії позують у вишитих сорочках. Після цього вони гуртом виконують традиційний український народний танець – гопак.

Фото: Facebook / Embassy of Denmark in Ukraine

"Гопака багато не буває", – свідчить підпис під відео.

Нагадаємо, торік міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс привітав Україну з Днем вишиванки і з нагоди свята опублікував фото у вишитій сорочці.

А єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос записала відеопривітання з Днем вишиванки українською мовою.