Працівники посольства Данії в Україні одягли вишиванки з нагоди свята
Новини — Четвер, 21 травня 2026, 17:30 —
Працівники посольства Данії в Україні до Дня вишиванки одягнулися у вишиті сорочки та станцювали гопака.
Як пише "Європейська правда", відеозапис опублікували на сторінці посольства в Facebook.
На відео видно, як співробітники дипмісії позують у вишитих сорочках. Після цього вони гуртом виконують традиційний український народний танець – гопак.
"Гопака багато не буває", – свідчить підпис під відео.
Нагадаємо, торік міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс привітав Україну з Днем вишиванки і з нагоди свята опублікував фото у вишитій сорочці.
А єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос записала відеопривітання з Днем вишиванки українською мовою.
