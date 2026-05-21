Сотрудники посольства Дании в Украине надели вышиванки в честь праздника
Новости — Четверг, 21 мая 2026, 17:30 —
Сотрудники посольства Дании в Украине к Дню вышиванки надели вышитые рубашки и станцевали гопак.
Как пишет "Европейская правда", видеозапись опубликована на странице посольства в Facebook.
На видео видно, как сотрудники дипмиссии позируют в вышитых рубашках. После этого они все вместе исполняют традиционный украинский народный танец – гопак.
"Гопака много не бывает", – гласит подпись под видео.
Напомним, в прошлом году министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис поздравил Украину с Днем вышиванки и по случаю праздника опубликовал фото в вышитой рубашке.
А еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос записала видеопоздравление с Днем вышиванки на украинском языке.
