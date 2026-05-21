Сотрудники посольства Дании в Украине надели вышиванки в честь праздника

Сотрудники посольства Дании в Украине к Дню вышиванки надели вышитые рубашки и станцевали гопак.

Как пишет "Европейская правда", видеозапись опубликована на странице посольства в Facebook.

На видео видно, как сотрудники дипмиссии позируют в вышитых рубашках. После этого они все вместе исполняют традиционный украинский народный танец – гопак.

Фото: Facebook / Embassy of Denmark in Ukraine

"Гопака много не бывает", – гласит подпись под видео.

Напомним, в прошлом году министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис поздравил Украину с Днем вышиванки и по случаю праздника опубликовал фото в вышитой рубашке.

А еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос записала видеопоздравление с Днем вышиванки на украинском языке.