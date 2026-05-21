Глава МЗС Латвії на знак солідарності з українцями вдягла вишиванку

Новини — Четвер, 21 травня 2026, 17:55 — Ольга Ковальчук

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже долучилася до флешмобу з нагоди Дня вишиванки.

Як пише "Європейська правда", на платформі X посадовиця поділилася фото, де вона одягнута у вишиту сорочку.

Латвійська міністерка наголосила, що таким чином хотіла вшанувати українську культуру та стійкість.

"Я одягнула вишиванку на знак солідарності з Україною, щоб вшанувати її багату культуру, яку жодна агресія не зможе знищити. У День вишиванки ми вшановуємо ідентичність, стійкість та свободу України.", – написала Браже. 

Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на публікацію колеги, подякувавши їй за підтримку України через її символи.

Повідомлялося, що працівники посольства Данії в Україні до Дня вишиванки одягнулися у вишиті сорочки та станцювали гопака.

А торік міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс привітав Україну з Днем вишиванки і з нагоди свята опублікував фото у вишитій сорочці.

