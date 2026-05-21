Глава МИД Латвии в знак солидарности с украинцами надела вышиванку
Новости — Четверг, 21 мая 2026, 17:55 —
фМинистр иностранных дел Латвии Байба Браже присоединилась к флешмобу, приуроченному к Дню вышиванки.
Как пишет "Европейская правда", на платформе X чиновница поделилась фото, где она одета в вышитую рубашку.
Латвийская министр подчеркнула, что таким образом хотела почтить украинскую культуру и стойкость.
"Я надела вышиванку в знак солидарности с Украиной, чтобы почтить ее богатую культуру, которую никакая агрессия не сможет уничтожить. В День вышиванки мы чтим идентичность, стойкость и свободу Украины", – написала Браже.
Dear @Braze_Baiba, thank you for standing with Ukraine not only in actions, but also in symbols that carry deep meaning.– Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 21, 2026
Looking forward to seeing you later today.
Heroyam Slava. https://t.co/vSV3MUZx5W
Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на публикацию коллеги, поблагодарив ее за поддержку Украины через ее символы.
Сообщалось, что сотрудники посольства Дании в Украине ко Дню вышиванки надели вышитые рубашки и танцевали гопак.
А в прошлом году министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис поздравил Украину с Днем вышиванки и по случаю праздника опубликовал фото в вышитой рубашке.