Глава МИД Германии раскрыл приоритеты встречи министров НАТО: речь пойдет об Украине

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что на встрече глав МИД стран НАТО в шведском Хельсингборге речь пойдет о войне на Ближнем Востоке и об усилении поддержки Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом Вадефуль написал на платформе X.

Глава немецкого МИД подчеркнул, что Украина сейчас вносит наибольший вклад в европейскую безопасность за пределами НАТО. Поэтому на саммите в Швеции союзники должны разработать предложения о том, как они могут в дальнейшем поддерживать Украину и использовать достижения ее оборонной промышленности в Альянсе.

Министры иностранных дел, среди прочего, обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, в частности усилия, направленные на обеспечение свободного судоходства в Ормузском проливе.

Вадефуль также подчеркнул, что Германия берет на себя лидерские обязанности в НАТО и поддерживает усиление европейской ответственности за оборону континента.

Напомним, встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО состоится 21-22 мая в Хельсингборге в Швеции. 21 мая также ожидается заседание Совета Украина-НАТО в формате неформального ужина, к которому присоединится украинский министр Андрей Сибига.

Встречу глав МИД стран Альянса также посетит госсекретарь США Марко Рубио. Перед своим вылетом в Швецию он заявил, что администрация Дональда Трампа все еще разочарована союзниками по НАТО из-за их позиции по поводу войны в Иране.

Отметим, на фоне споров с союзниками президент США Дональд Трамп принял решение о выводе 5 000 американских военных из Германии.