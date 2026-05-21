МЗС Франції: НАТО не має втручатися у розблокування Ормузької протоки

У Міністерстві закордонних справ Франції заявили, що операції з розблокування Ормузької протоки не є зоною відповідальності НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це заявив речник МЗС під час пресконференції, передає BFMTV.

Речник наголосив, що Близький Схід не підпадає під дію Північноатлантичного договору, тому Франція незгодна з можливою участю НАТО в операції із забезпечення судноплавства в Ормузькій протоці, заблокованій Іраном.

"Наша позиція є чіткою і незмінною: Північноатлантичний договір застосовується до Північної Атлантики. Він не є ані призначенням, ані відповідним альянсом для вирішення питань на Близькому Сході та в Ормузькій протоці", – заявив речник МЗС Франції.

Він нагадав, що Франція очолює міжнародну коаліцію із забезпечення судноплавства в Ормузькій протоці, яка розпочне роботу після завершення бойових дій в регіоні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що НАТО начебто обговорює можливість надання допомоги суднам у проходженні через заблоковану Ормузьку протоку, якщо цей водний шлях не буде відкрито до початку липня.

17 квітня прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що "як тільки дозволять умови", Франція та Велика Британія розпочнуть суто оборонну військову місію з метою захисту свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

За даними видання The Times, Україна готова направити в Ормузьку протоку для розмінування свої мінні тральники з Британії.