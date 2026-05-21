МИД Франции: НАТО не должно вмешиваться в разблокирование Ормузского пролива

В Министерстве иностранных дел Франции заявили, что операции по разблокированию Ормузского пролива не входят в сферу ответственности НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил пресс-секретарь МИД во время пресс-конференции, передает BFMTV.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Ближний Восток не подпадает под действие Североатлантического договора, поэтому Франция не согласна с возможным участием НАТО в операции по обеспечению судоходства в Ормузском проливе, заблокированном Ираном.

"Наша позиция четкая и неизменная: Североатлантический договор применяется к Северной Атлантике. Он не является ни предназначением, ни соответствующим альянсом для решения вопросов на Ближнем Востоке и в Ормузском проливе", – заявил пресс-секретарь МИД Франции.

Он напомнил, что Франция возглавляет международную коалицию по обеспечению судоходства в Ормузском проливе, которая начнет работу после завершения боевых действий в регионе.

Ранее СМИ сообщали, что НАТО якобы обсуждает возможность оказания помощи судам в прохождении через заблокированный Ормузский пролив, если этот водный путь не будет открыт до начала июля.

17 апреля премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "как только позволят условия", Франция и Великобритания начнут чисто оборонительную военную миссию с целью защиты свободы судоходства в Ормузском проливе.

По данным издания The Times, Украина готова направить в Ормузский пролив для разминирования свои минные тральщики из Великобритании.