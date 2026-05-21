Литва ответила Беларуси на обвинения в бездействии в связи с "украинским дроном"

Министерство иностранных дел Беларуси заявило, что украинский беспилотник нарушил её воздушное пространство с территории Литвы на прошлой неделе; в Вильнюсе отвергли эти обвинения.

Как пишет "Европейская правда", об этом литовский МИД написал на платформе X.

В четверг белорусское Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах Литвы в Минске. Причиной демарша, как заявили в ведомстве, стало то, что 17 мая украинский дрон "Чайка" якобы был обнаружен вблизи села Станиславцы Витебской области.

Утверждается, что дрон летел наносить удары по территории России, но залетел в Беларусь с территории Литвы.

В Минске упрекнули Литву в том, что она не приняла соответствующих мер для недопущения проникновения дрона на территорию Беларуси, в частности не предупредила о угрозе белорусских военных.

МИД Литвы категорически отверг утверждение о том, что украинский ударный беспилотник залетел в белорусское воздушное пространство с литовской стороны.

"Сам факт того, что МИД Беларуси передал ноту по этому вопросу нашему временному поверенному в делах в Минске, является прямым доказательством причастности Беларуси не только к агрессивной войне России против Украины, но теперь и к информационной атаке России против Литвы и других стран Балтии", – ответили в ведомстве.

Там добавили, что заявления Минска являются "абсурдом".

"В литературе существует жанр под названием "абсурдная литература". Его главная особенность заключается в том, что содержание должно быть оторванным от реальности. Чем больше – тем лучше. Браво, МИД Беларуси, хорошая попытка!", – добавили в внешнеполитическом ведомстве Литвы.

Напомним, министерство иностранных дел Эстонии в четверг вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации для вручения ему ноты протеста в связи с дезинформационной кампанией, направленной против стран Балтии.

19 мая Министерство иностранных дел Латвии вызвало российского дипломата в связи с распространенной дезинформацией о том, что это балтийское государство якобы предоставляет свою территорию Украине для проведения дроновых атак на РФ.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас раскритиковала угрозы России в адрес балтийских стран, назвав обвинения со стороны Москвы "полной чепухой" и признаком ее слабости.