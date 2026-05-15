Трамп анонсував відкриття бальної зали у 2028 році

Новини — П'ятниця, 15 травня 2026, 13:27 — Уляна Кричковська

Американський президент Дональд Трамп заявив, що будівництво бальної зали "випереджає графік".

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Після того як Трамп відвідав Пекін, де мав зустріч із китайським лідером Сі Цзіньпіном, він заявив, що у "Китаї є бальна зала, і у США теж повинен бути". 

"Вона зараз будується, випереджаючи графік, і стане найкращим об’єктом такого типу в усій країні", – зазначив він. 

Американський президент заявив, що відкриття заплановано приблизно на вересень 2028 року. 

Нагадаємо, наприкінці 2025 року Національний фонд охорони історичної спадщини подав позов проти Білого дому з вимогою припинити будівництво бальної зали Трампа. 

Вартість бальної зали постійно зростала – від $200 млн до останньої оцінки Трампа у $400 млн. Спочатку Трамп заявляв, що проєкт "не заважатиме нинішній будівлі", а потім зніс усе східне крило.

1 квітня суд у США зобов’язав призупинити будівництво бальної зали, а через кілька днів федеральна комісія з планування схвалила плани Трампа, заявивши, що рішення федерального суду про призупинення будівництва не впливає на процес розгляду. 

Увечері 25 квітня у Вашингтоні під час вечері кореспондентів Білого дому у готелі, де перебував Трамп з першою леді Меланією Трамп, пролунали постріли. Після цього він заявив, що такої стрілянини ніколи не сталося якби на території Білого дому була побудована "велика та захищена бальна зала". 

