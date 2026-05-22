На Международном экономическом форуме в Петербурге впервые за несколько лет ожидают официального чиновника США – главу федеральной комиссии изящных искусств Родни Мимса Кука.

Как заявляет российское "РИА Новости", об этом Кук сообщил в комментарии агентству, пишет "Европейская правда".

Кук сказал, что имеет подтверждение участия от организаторов Петербургского международного экономического форума, который состоится 3-6 июня, и согласование со стороны Госдепа США.

"Оргкомитет форума и Госдеп США подтвердили, что я приглашен на пленарное заседание и выступление президента Путина, и я буду там присутствовать", – цитирует его российское агентство.

Отмечается, что это будет первое за несколько лет присутствие американского чиновника на мероприятии.

Родни Мимс Кук с января 2026 года возглавляет федеральную комиссию искусств США. Этот орган, в частности, утверждал противоречивый проект бального зала, который по распоряжению президента Дональда Трампа строят на месте снесенного восточного крыла Белого дома.

Ранее появилась информация, что на форум в Санкт-Петербург собирается ехать депутат Европарламента из Люксембурга Фернан Картайзер и предлагал присоединяться другим коллегам.

Примерно год назад Картайзер ездил в Москву говорить "о мире и правах человека". В то время он еще входил в группу "Европейские консерваторы и реформисты", после поездки его выгнали из нее.