РосСМИ: на форуме в Петербурге с участием Путина впервые за несколько лет будет чиновник США
На Международном экономическом форуме в Петербурге впервые за несколько лет ожидают официального чиновника США – главу федеральной комиссии изящных искусств Родни Мимса Кука.
Как заявляет российское "РИА Новости", об этом Кук сообщил в комментарии агентству, пишет "Европейская правда".
Кук сказал, что имеет подтверждение участия от организаторов Петербургского международного экономического форума, который состоится 3-6 июня, и согласование со стороны Госдепа США.
"Оргкомитет форума и Госдеп США подтвердили, что я приглашен на пленарное заседание и выступление президента Путина, и я буду там присутствовать", – цитирует его российское агентство.
Отмечается, что это будет первое за несколько лет присутствие американского чиновника на мероприятии.
Родни Мимс Кук с января 2026 года возглавляет федеральную комиссию искусств США. Этот орган, в частности, утверждал противоречивый проект бального зала, который по распоряжению президента Дональда Трампа строят на месте снесенного восточного крыла Белого дома.
Ранее появилась информация, что на форум в Санкт-Петербург собирается ехать депутат Европарламента из Люксембурга Фернан Картайзер и предлагал присоединяться другим коллегам.
Примерно год назад Картайзер ездил в Москву говорить "о мире и правах человека". В то время он еще входил в группу "Европейские консерваторы и реформисты", после поездки его выгнали из нее.