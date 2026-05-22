Навроцкий поблагодарил Трампа за его обещание направить в Польшу военных

Президент Польши Кароль Навроцкий поблагодарил своего американского коллегу Дональда Трампа за намерение направить в Польшу 5 тысяч военнослужащих.

Об этом он написал в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Как известно, Трамп заявил, что Соединенные Штаты "отправят дополнительно 5000 военных в Польшу" – не уточняя, как это сочетается с предыдущими заявлениями о планах размещения американских военных в Польше.

"Я благодарю президента Трампа за его дружбу с Польшей и за решения, практическое значение которых мы сегодня видим очень четко", – прокомментировал это Навроцкий.

Он подчеркнул, что будет и впредь "стоять на страже польско-американского союза".

"Хорошие союзы – это те, которые основаны на сотрудничестве, взаимном уважении и приверженности нашей общей безопасности", – добавил польский президент.

Напомним, на прошлой неделе США официально подтвердили, что приостанавливают развертывание 4 тысяч американских военных в Польше. Незадолго до этого Трамп анонсировал вывод 5000 военных из Германии.

В Варшаве заявили, что попробуют повлиять на решение США. Также эта новость вызвала резкую критику со стороны американских законодателей, обеспокоенных тем, что президент США Дональд Трамп может отказаться от поддержки европейских союзников.

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что развертывание американских войск в Польше отложено, но добавил, что неправильно утверждать, будто контингент выводят из Европы.