Президенти країн Балтії обговорили інциденти з дронами та погрози з боку Росії

Президенти Литви, Латвії та Естонії провели розмову про зростання кількості інцидентів із дронами в їхніх країнах та дезінформаційну кампанію Кремля.

Про це, як пише "Європейська правда", на платформі X повідомив литовський президент Гітанас Науседа.

У розмові лідери балтійських країн підкреслили необхідність посилення протиповітряної оборони східного флангу НАТО на тлі нещодавніх інцидентів з безпілотниками.

Президенти Естонії та Литви висловили солідарність з Латвією, яка зазнала погроз з боку Росії через нібито плани України запускати дрони по цілях у РФ безпосередньо з латвійської території.

"Ми повністю солідарні з Латвією – безпідставні звинувачення Росії та спроби відвернути увагу міжнародної спільноти від її незаконної загарбницької війни проти України зазнали невдачі", – написав Науседа.

Литовський президент додав, що країни продовжать співпрацювати для зміцнення протиповітряної оборони та можливостей протидії дронам у Балтійському регіоні.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Латвії 19 травня викликало російського дипломата у зв’язку з поширеною дезінформацією про те, що ця балтійська держава нібито надає свою територію Україні для проведення дронових атак на РФ.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта засудив провокації та погрози Росії на адресу країн Балтії, назвавши їх загрозою для всього ЄС.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас розкритикувала погрози Росії балтійським країнам, назвавши звинувачення з боку Москви "повною нісенітницею" та ознакою її слабкості.