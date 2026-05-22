Финляндия осудила ложь РФ об украинских беспилотниках, направленную против стран Балтии

Финляндия выразила поддержку государствам Балтии и осудила российскую дезинформацию после очередных заявлений из Москвы о том, что они якобы позволяют Украине использовать свою территорию для запуска беспилотников по целям в России.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовала глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Валтонен отметила, что лживые заявления России, направленные против Эстонии, Латвии и Литвы, являются составляющей более широкой кампании дезинформации.

Russia’s false allegations against Latvia as well as Estonia and Lithuania are part of a broader disinformation campaign. Finland stands firmly with all countries targeted by Russian intimidation and falsehoods. Truth and freedom must prevail. – Elina Valtonen (@elinavaltonen) May 21, 2026

"Финляндия решительно на стороне тех стран, которые стали целями российской дезинформации и лжи. Правда и свобода должны победить", – прокомментировала она.

В течение 21 мая ряд других европейских столиц также выразили поддержку балтийским государствам и осудили угрозы РФ.

В частности, министр иностранных дел Польши подчеркнул, что вполне очевидно, кто является агрессором, а кто – жертвой. Глава МИД Бельгии назвал обвинения РФ в адрес стран Балтии "чистой фантазией".

Как известно, после первых инцидентов с попаданием украинских ударных беспилотников в воздушное пространство стран Балтии в России начали продвигать лживый нарратив о том, что страны Балтии якобы позволяют Украине использовать свое воздушное пространство для ударов по РФ.

19 мая российская Служба внешней разведки заявила о якобы планах Украины запускать БПЛА по целям в России непосредственно с территории Латвии, добавив к этому угрозы, что РФ "известны координаты центры принятия решений на латвийской территории" и членство в НАТО не защитит Латвию.

Эстония и Латвия после этого в очередной раз выразили протест российским дипломатам, а президенты всех трех балтийских государств провели разговор об инцидентах с "заблудившимися" беспилотниками и угрозах из Москвы.