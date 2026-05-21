Глава МЗС Бельгії назвав звинувачення РФ на адресу країн Балтії чистою фантазією

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево виступив з підтримкою країн Балтії, які Росія звинуватила у нібито підготовці ворожих дій.

Про це Прево написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Бельгія, наголосив Прево, повністю солідарна з Латвією, Естонією та Литвою. Він підкреслив, що загроза одній державі-члену є загрозою для всього ЄС та для НАТО.

"Росія звинувачує Латвію, Естонію та Литву у підготовці ворожих дій. Це чиста фантазія. І це з боку країни, яка вторглася до сусідньої держави, щодня бомбить цивільне населення, депортує дітей та керує величезною машиною дезінформації. Тієї самої країни, яка несе відповідальність за нещодавні інциденти з дронами в Балтійському регіоні, а потім кричить про провокації", – зазначив Прево.

Він підкреслив, що ця абсурдність була б смішною, але вона ставить під загрозу безпеку.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Латвії 19 травня викликало російського дипломата у зв’язку з поширеною дезінформацією про те, що ця балтійська держава нібито надає свою територію Україні для проведення дронових атак на РФ.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта засудив провокації та погрози Росії на адресу країн Балтії, назвавши їх загрозою для всього ЄС.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Росія та Білорусь "несуть пряму відповідальність" за безпілотники, які стали дедалі частіше залітати у повітряний простір країн Балтії.