"Нет значит нет": в Гренландии прошла демонстрация против открытия консульства США
Новости — Пятница, 22 мая 2026, 09:08 —
В четверг, 21 мая, в столице Гренландии прошли демонстрации на фоне открытия дипломатического центра США.
Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".
Переехав из деревянной хижины на окраине Нуука в гораздо более просторный офис в центре города, консульство США стало центром внимания для гренландцев, недовольных резонансными заявлениями американского президента Дональда Трампа о желании контролировать страну.
Представитель Государственного департамента США заявил, что новое помещение имеет большую вместимость и предлагает отличные условия для дипломатической деятельности США в Гренландии.
Несколько сотен человек провели демонстрацию у консульства, держа в руках красно-белый флаг острова и плакаты с надписью "США, прекратите это", а также скандируя "Нет значит нет" и "Гренландия принадлежит гренландцам".
Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен и ряд других политиков отклонили приглашение принять участие в открытии новой дипломатической миссии.
Стоит напомнить, что 17 мая в столицу Гренландии прибыл специальный посланник США в Гренландии Джефф Лэндри. Там он встретился с премьер-министром Йенсом-Фредериком Нильсеном и министром иностранных дел Муте Эгеде.
После встречи правительство Гренландии заявило, что в переговорах с Соединенными Штатами о будущем острова достигнут определенный прогресс, но настаивало, что остров не продается.
А Лендри заявил, что процветание страны "зависит" от американского президента.