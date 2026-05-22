Президент Латвии приветствовал анонс Трампа о 5 тысячах военных в Польше

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс приветствовал анонсированную президентом США Дональдом Трампом переброску 5 тысяч американских военных в Польшу.

Латвийский президент одобрительно прокомментировал анонс Трампа о 5 тысячах военных в Польше, одновременно отметив, что Европа также должна больше заботиться о своей безопасности.

I welcome President @realDonaldTrump’s decision to deploy an additional 5,000 US soldiers to Poland. This will strengthen the security of NATO’s eastern flank. At the same time, Europe must urgently step up its own defense capabilities. – Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 22, 2026

"Приветствую решение президента Дональда Трампа о размещении дополнительных 5 тысяч военных в Польше. Это усилит безопасность восточного фланга НАТО. В то же время Европа должна срочно усиливать собственные оборонительные способности", – написал Ринкевичс.

Польский президент Кароль Навроцкий поблагодарил Трампа за решение.

Напомним, вечером 21 мая Трамп заявил о намерениях отправить в Польшу 5 тысяч американских военных, вспомнив о своих дружеских отношениях с Навроцким – без уточнений, как это сочетается с предыдущими объявлениями о планах размещения американских военных в Польше.

Перед этим Соединенные Штаты удивили Варшаву и других союзников неожиданной отменой планового развертывания в Польше 4 тысяч военнослужащих, что вызвало критику и внутри США.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что развертывание американских войск в Польше отложено, но добавил, что неправильно утверждать, будто контингент выводят из Европы.