Президент Латвии приветствовал анонс Трампа о 5 тысячах военных в Польше

Новости — Пятница, 22 мая 2026, 09:13 — Мария Емец

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс приветствовал анонсированную президентом США Дональдом Трампом переброску 5 тысяч американских военных в Польшу.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление он опубликовал в своем X.

Латвийский президент одобрительно прокомментировал анонс Трампа о 5 тысячах военных в Польше, одновременно отметив, что Европа также должна больше заботиться о своей безопасности.

"Приветствую решение президента Дональда Трампа о размещении дополнительных 5 тысяч военных в Польше. Это усилит безопасность восточного фланга НАТО. В то же время Европа должна срочно усиливать собственные оборонительные способности", – написал Ринкевичс.

Польский президент Кароль Навроцкий поблагодарил Трампа за решение.

Напомним, вечером 21 мая Трамп заявил о намерениях отправить в Польшу 5 тысяч американских военных, вспомнив о своих дружеских отношениях с Навроцким – без уточнений, как это сочетается с предыдущими объявлениями о планах размещения американских военных в Польше.

Перед этим Соединенные Штаты удивили Варшаву и других союзников неожиданной отменой планового развертывания в Польше 4 тысяч военнослужащих, что вызвало критику и внутри США.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что развертывание американских войск в Польше отложено, но добавил, что неправильно утверждать, будто контингент выводят из Европы.

