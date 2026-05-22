Канада уверяет, что ее силы остаются в странах Балтии в рамках сил НАТО

Глава МИД Канады Анита Ананд подчеркнула, что канадские войска есть и будут оставаться на "восточном фланге" НАТО в странах Балтии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в общении со СМИ перед министерской встречей НАТО в Швеции.

Отвечая на вопрос о последних шагах США относительно присутствия американских военных в Европе, Ананд подчеркнула, что Канада остается надежным союзником.

"Одна из причин, почему я посетила Латвию и Эстонию – чтобы подчеркнуть надежность и долгосрочный характер присутствия Канады на восточном фланге. Операция "Заверение" – это наша самая большая зарубежная военная миссия, и мы недавно сообщали, что продлили ее до 2029 года. Поэтому сейчас Канада демонстрирует солидарность со странами Балтии", – отметила Анита Ананд.

Канада в том числе играет ведущую роль в многонациональной бригаде НАТО в Латвии.

Одновременно она отметила, что роль США в Альянсе остается крайне важной.

Напомним, Соединенные Штаты озадачили Варшаву и других союзников неожиданной отменой планового развертывания в Польше 4 тысяч военнослужащих, что вызвало критику и внутри США. Этому предшествовало объявление о выводе 5 тысяч военных из Германии.

Впрочем, вечером 21 мая Трамп заявил о намерениях отправить в Польшу 5 тысяч американских военных, упомянув о своих дружеских отношениях с президентом Каролем Навроцким – без уточнений, как это сочетается с предыдущими объявлениями о планах размещения американских военных в Польше.