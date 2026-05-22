ЕС ограниченно приостановил пошлины на удобрения, чтобы снизить зависимость от РФ и Беларуси

Совет Европейского Союза принял решение приостановить на год взимание таможенных тарифов на ключевые азотные удобрения, используемые в сельском хозяйстве, в частности мочевину и аммиак: льгота не распространяется на РФ и Беларусь.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, передает "Европейская правда".

Этот шаг имеет целью снизить расходы для фермеров и производителей удобрений в ЕС, что позволит сэкономить около 60 млн евро на импортных пошлинах.

В то же время решение призвано уменьшить зависимость Евросоюза от поставок из России и Беларуси и способствовать диверсификации источников импорта.

По данным Еврокомиссии, доступ к более дешевым удобрениям должен поддержать конкурентоспособность аграрного сектора и стабилизировать цены на продовольствие, которые существенно выросли с 2021 года. Снижение расходов для фермеров, по оценкам Брюсселя, также может положительно повлиять на потребительские цены.

В то же время действие решения будет ограниченным. Приостановление пошлин будет применяться только в пределах определенных квот, основанных на объемах импорта за 2024 год с дополнительными 20% для отдельных категорий поставок.

Отдельно подчеркнули, что льгота не распространяется на товары из России из-за ее агрессии против Украины, а также на продукцию из Беларуси.

По словам министра финансов Кипра Макиса Керавноса, решение позволит европейским аграриям получить более стабильные и доступные поставки удобрений, одновременно способствуя формированию более устойчивых глобальных цепей поставок.

Ожидается, что мера вступит в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале ЕС и будет действовать в течение года. Еврокомиссия продолжит мониторинг рынка и при необходимости может предложить продление или корректировку условий.

Ранее министр иностранных дел Кястутис Будрис заявлял, что США оказывают давление на Литву, чтобы та разрешила транзит белорусских удобрений через свою территорию.

Также СМИ писали, что США давят на Украину, чтобы та смягчила ограничения на импорт калийных удобрений из Беларуси, и попросили Киев убедить европейские страны сделать то же самое.