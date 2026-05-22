Туск отметил роль Навроцкого в решении Трампа о войсках в Польше

Премьер-министр Польши Дональд Туск поблагодарил польского президента Кароля Навроцкого после того, как его американский визави Дональд Трамп объявил о намерениях отправить в Польшу 5 тысяч американских военных.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Туск заявил, что решение президента Трампа о присутствии американских войск в Польше – это хорошая новость как для Польши, так и для Соединенных Штатов.

Поэтому Туск решил поблагодарить "всех, кто присоединился" к решению этого вопроса.

"Я хотел бы поблагодарить всех, кто присоединился к решению этого вопроса – президента Навроцкого, министров, членов Конгресса и друзей Польши в Соединенных Штатах – за их эффективность и общую целеустремленность", – отметил премьер.

Напомним, вечером 21 мая Трамп заявил о намерениях отправить в Польшу 5 тысяч американских военных, вспомнив о своих дружеских отношениях с Навроцким – без уточнений, как это сочетается с предыдущими объявлениями о планах размещения американских военных в Польше.

Перед этим Соединенные Штаты озадачили Варшаву и других союзников неожиданной отменой планового развертывания в Польше 4 тысяч военнослужащих, что вызвало критику и внутри США.