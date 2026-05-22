СМИ: Рютте продвигает новый план, чтобы удержать США в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выдвинул новую инициативу, направленную на сохранение активной роли Соединенных Штатов в Альянсе, – закупать больше вооружений у американских компаний.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Согласно плану Рютте, новые оборонные соглашения, которые будут выгодны США, помогут вернуть НАТО приверженность американского президента Дональда Трампа.

Производство оборонной продукции станет приоритетной темой встречи министров иностранных дел стран НАТО в шведском городе Хельсингборг в пятницу.

По словам трех дипломатов НАТО, Рютте в последние недели возглавил кампанию по значительному увеличению производства и объемов оборонных соглашений, стремясь сделать июльский саммит лидеров Альянса в Анкаре успешным.

По данным источников, это направлено на преодоление реального дефицита вооружения в Европе, а также на создание экономической аргументации, которая находит отклик у Трампа.

Как отметили дипломаты, это включает поощрение совместных предприятий к заключению соглашений с американскими оборонными фирмами и увеличение продаж американского оружия. Увеличение производства, вероятно, также станет "важной частью" декларации июльского саммита в Анкаре.

В то же время Politico отмечает, что любые усилия по глубокому вовлечению НАТО в оборонные соглашения, вероятно, вызовут столкновение с ЕС, который готовится предоставить займы на миллиарды евро в рамках программы SAFE, чтобы уделить приоритетное внимание развитию собственной оборонной промышленности.

У самого генсека НАТО мало инструментов для реального влияния на промышленное производство стран-членов, поэтому воплотить его план будет нелегко.

Ранее издание Financial Times писало, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на этой неделе призовет европейские оборонные компании увеличить инвестиции и нарастить производство, поскольку Альянс стремится укрепить военный потенциал континента и успокоить президента США.

А в кулуарах министерской встречи НАТО в Швеции 21-22 мая Рютте призвал европейские страны более пропорционально распределять между собой расходы на закупку для Украины американского оружия в рамках механизма PURL, поскольку сейчас основной вклад вносят лишь шесть-семь союзников.