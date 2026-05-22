Бельгия закупит крылатые ракеты на 700 млн евро

Бельгия намерена закупить крылатые ракеты норвежского производства для своих новых истребителей F-35 на сумму около 700 миллионов евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Belga News.

Речь идет о ракетах AGM-184 JSM, которые разрабатываются норвежской компанией Kongsberg совместно с американской оборонной фирмой Raytheon. Это оружие способно поражать цели на суше или на море на расстоянии до 350 км.

Ракеты можно перевозить внутри истребителей F-35, при этом не снижая скрытность самолета, что помогает ему избегать обнаружения вражескими радарами.

Представители бельгийского Министерства обороны не раскрыли, сколько единиц планируется закупить.

Ожидается, что эти ракеты позже будут использованы на военных беспилотниках SkyGuardian. Бельгийская армия также заказала 16 британских ракет Brimstone и 120 ракет Hellfire американского производства для боевых дронов.

В конце апреля сообщалось, что Государственный департамент США одобрил возможную продажу Литве ракет противовоздушной обороны AIM-9X Block II Sidewinder стоимостью 214 миллионов долларов.

Также сообщалось, что правительство Литвы одобрило закупку пробной партии беспилотников-перехватчиков американского производства Merops AS-3 Surveyor, которые Украина испытала на поле боя.