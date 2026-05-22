У Литві попередили про масові фейки стосовно "заблукалих" дронів і повітряної тривоги 

У Литві фіксують масштабне поширення у соцмережах дезінформації довкола масштабної повітряної тривоги 20 травня через безпілотник, який ймовірно залетів на територію країни.

Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", про це попередили у Національному центрі з управління кризовими ситуаціями (NCMC).

У відомстві повідомили, що у соцмережах та на різних платформах спостерігають поширення дезінформації довкола оголошеної у середу повітряної тривоги.

"Фіксуються випадки поширення маніпулятивної інформації або штучно згенерованих візуальних матеріалів про іноземні бойові безпілотники, які нібито літають над територією нашої держави, та нібито місця їхнього падіння", – йдеться у попередженні.

"Крім того, поширюється суперечлива і неправдива інформація про те, що буцімто у литовському повітряному просторі взагалі не було ніяких безпілотників. Також поширюють конспірологічні теорії, що нібито у Литву приїздять фахівці з інших країн для організації провокацій. Така дезінформація здебільшого створюється за межами Литви", – додають у заяві.

У відомстві вбачають у цьому спроби налякати суспільство, підірвати довіру до органів влади та зірвати роботу офіційних установ, дестабілізувати ситуацію в країні.

"Закликаємо громадян залишатися пильними, критично оцінювати побачену у мережі інформацію, не поширювати непідтверджені, суперечливі чи сенсаційні твердження і довіряти лише офіційним джерелам інформації", – підсумовує NCMC.

Нагадаємо, вранці 20 травня у кількох східних районах Литви та Вільнюсі оголосили повітряну тривогу через ймовірне потрапляння безпілотника у литовське небо, що серйозно порушило звичний ритм життя багатьох тисяч людей. В укриття спустили у тому числі найвище керівництво країни.

Безпілотник, який фіксувався на радарах і потім зник, поки не знайшли. Припускають, що він міг як впасти непоміченим десь на території Литви, так і вилетіти з повітряного простору країни.

За кілька днів до того на території Литви розбився у полі БпЛА, який згодом ідентифікували як український.

