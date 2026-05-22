Укр Рус Eng

У Литві попередили про масові фейки стосовно "заблукалих" дронів і повітряної тривоги 

Новини — П'ятниця, 22 травня 2026, 14:00 — Марія Ємець

У Литві фіксують масштабне поширення у соцмережах дезінформації довкола масштабної повітряної тривоги 20 травня через безпілотник, який ймовірно залетів на територію країни. 

Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", про це попередили у Національному центрі з управління кризовими ситуаціями (NCMC).

У відомстві повідомили, що у соцмережах та на різних платформах спостерігають поширення дезінформації довкола оголошеної у середу повітряної тривоги. 

"Фіксуються випадки поширення маніпулятивної інформації або штучно згенерованих візуальних матеріалів про іноземні бойові безпілотники, які нібито літають над територією нашої держави, та нібито місця їхнього падіння", – йдеться у попередженні.

"Крім того, поширюється суперечлива і неправдива інформація про те, що буцімто у литовському повітряному просторі взагалі не було ніяких безпілотників. Також поширюють конспірологічні теорії, що нібито у Литву приїздять фахівці з інших країн для організації провокацій. Така дезінформація здебільшого створюється за межами Литви", – додають у заяві. 

У відомстві вбачають у цьому спроби налякати суспільство, підірвати довіру до органів влади та зірвати роботу офіційних установ, дестабілізувати ситуацію в країні.  

"Закликаємо громадян залишатися пильними, критично оцінювати побачену у мережі інформацію, не поширювати непідтверджені, суперечливі чи сенсаційні твердження і довіряти лише офіційним джерелам інформації", – підсумовує NCMC.

Нагадаємо, вранці 20 травня у кількох східних районах Литви та Вільнюсі оголосили повітряну тривогу через ймовірне потрапляння безпілотника у литовське небо, що серйозно порушило звичний ритм життя багатьох тисяч людей. В укриття спустили у тому числі найвище керівництво країни. 

Безпілотник, який фіксувався на радарах і потім зник, поки не знайшли. Припускають, що він міг як впасти непоміченим десь на території Литви, так і вилетіти з повітряного простору країни. 

За кілька днів до того на території Литви розбився у полі БпЛА, який згодом ідентифікували як український

Латвія вчергове відкинула російську дезінформацію про те, що країни Балтії нібито дозволили Україні використовувати свій повітряний простір для ударів по РФ. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Литва Війна з РФ
Реклама: