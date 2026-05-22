Сибига анонсировал новые переговоры с венгерской коллегой: подготовка к встрече лидеров

Министры иностранных дел Украины и Венгрии проведут переговоры в последнюю неделю мая и согласовали, от чего будет зависеть встреча Владимира Зеленского и Петера Мадьяра.

Об этом глава МИД Андрей Сибига заявил на онлайн-конференции во время возвращения с министерской встречи НАТО, отвечая на вопрос "Европейской правды".

Сибига отметил, что несмотря на то, что сейчас переговоры с Венгрией являются положительными, детали встречи лидеров еще не согласованы.

"Я вижу готовность слышать друг друга и открывать новую страницу наших двусторонних отношений", – описал он переговоры с венгерской коллегой главой МИД Венгрии Анитой Орбан. Он также поблагодарил венгерскую коллегу за то, что она осудила массированный российский удар – "такого от Венгрии до сих пор никогда не было".

"Мы с ней откровенны, и я считаю, что это новое измерение нашего общения. Мы называем вещи своими именами", – описал Сибига настрой разговора с венгерской коллегой.

Помимо того, определяющими для проведения переговоров на высшем уровне он назвал то, как завершатся переговоры на техническом уровне по правам меньшинств. Первый раунд этих консультаций, по его словам, "длился более шести часов, и первый мой вывод – безусловно достигнут прогресс".

"Дату и время (встречи президента Зеленского и премьера Мадьяра) мы будем определять, исходя из наработок этих команд", – подчеркнул министр.

Также Сибига заявил, что детали должен обсудить на еще одних переговорах с венгерской коллегой. "Мы договорились с Анитой о следующем раунде переговоров, который состоится на следующей неделе", – заявил он.

Как сообщалось, министр Сибига в пятницу провел первую личную встречу с Анитой Орбан и опубликовал фото со встречи.

Известно, что Петер Мадьяр хочет встречи с Зеленским в Берегове, однако Украина это не подтвердила.

