МЗС про ідею "асоційованого членства": не можна підміняти справжню мету України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга утримався від підтримки або категоричного заперечення ідеї німецького канцлера Фрідріха Мерца про новий формат відносин ЄС з Україною, але нагадав про вимогу Києва.

Про це він заявив на онлайн-конференції для українських журналістів у п’ятницю, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Андрій Сибіга наголосив, що попередня заява Зеленського про неприпустимість "символічного" членства в ЄС лишається офіційною позицією Києва: "Президент України озвучив позицію щодо членства України, і вона незмінна".

Утім, міністр додав, що Україна не має заперечень щодо пошуку креативних варіантів.

"Ми бачимо, що тривають вже дискусії, триває пошук модальності, як прийти до членства. Добре, нехай ці дискусії мають місце, але вони не можуть підмінити нашої стратегічної позиції – а це повноцінне, повноправне членство в Європейському Союзі", – підкреслив Андрій Сибіга.

Він наголосив, що Україна оцінює "будь-які ініціативи, які виникають в тих чи інших столицях" саме за цим критерієм, а також додав, що існують також непублічні пропозиції. "Ми обізнані з цими думками, з нами радяться", – додав він.

Раніше стало відомо, що Берлін пропонує надати Україні спецстатус у ЄС. Словацький прем’єр Роберт Фіцо публічно виступив проти пропозиції Мерца про "асоційоване членство" в ЄС для України.

