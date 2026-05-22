У Литві заявили про чергове порушення повітряного простору країни

Міністерство оборони Литви заявило, що невідомий об’єкт, схожий на дрон, увійшов у повітряний простір країни 21 травня.

Як пише "Європейська правда", про це відомство заявило на платформі X.

У Міноборони повідомили, що через невідомий об’єкт у країні було оголошено попереджувальну тривогу.

Деталей щодо інциденту у відомстві не навели. Водночас Міністерство наголосило на тому, що Литва продовжить посилювати протиповітряну оборону у тісній координації з союзниками.

Нагадаємо, вранці 20 травня у кількох східних районах Литви та Вільнюсі оголосили повітряну тривогу через ймовірне потрапляння безпілотника у литовське небо, що серйозно порушило звичний ритм життя багатьох тисяч людей. В укриття спустили у тому числі найвище керівництво країни.

Безпілотник, який фіксувався на радарах і потім зник, поки не знайшли. Припускають, що він міг як впасти непоміченим десь на території Литви, так і вилетіти з повітряного простору країни.

За кілька днів до того на території Литви розбився у полі БпЛА, який згодом ідентифікували як український.

У п’ятницю міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що Росія навмисно направляє українські безпілотники у повітряний простір країн НАТО, намагаючись послабити підтримку України.